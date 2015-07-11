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عضو إدارة الزمالك: هذا ناتج الفريق الذي صنعناه

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عضو إدارة الزمالك: هذا ناتج الفريق الذي صنعناه عضو إدارة الزمالك: هذا ناتج الفريق الذي صنعناه

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا إن الفوز على أورلاندو بايرتس 2-1 خارج الملعب سببه الصفقات التي أبرمتها الإدارة العام الماضي.

وأعاد الزمالك هيكلة فريقه في الموسم الماضي واستقدم 18 لاعبا جديدا نجح في تصدر الدوري حتى الآن والفوز في مواجهتين بكأس الكونفدرالية تصدر بهما المجموعة الثانية.

وأضاف زادة في تصريحاته عقب المباراة لقناة (beIN sports) يوم السبت "مبروك للزمالكاوية وأهدي الفوز للأب الروحي مرتضى منصور".

وتابع "هذا ناتج الفريق الذي صنعناه.. حتى أن السفير قال لي لم أشاهد الزمالك يلعب هكذا من قبل".

وأتم "تعب الإدارة لم يذهب هباء".

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