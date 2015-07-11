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الزمالك: فيريرا دائما يلعب على الفوز .. والدليل أورلاندو

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الزمالك: فيريرا دائما يلعب على الفوز .. والدليل أورلاندو الزمالك: فيريرا دائما يلعب على الفوز .. والدليل أورلاندو

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن الفوز على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بكأس الكونفدرالية هو دليل على العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبين.

وفاز الزمالك 2-1 رغم تأخره 1-0 على أورلاندو بايرتس.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفوز دليل على العمل الكبير من اللاعبين والجهاز قبل المباراة".

وأضاف "ثلاثة نقاط هامة أمام منافس قوي ومستواه مرتفع ونجحنا في العودة رغم التأخر".

وتابع "الزمالك مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني يلعب كل مباراة على الفوز والتغييرات كانت مؤثرة وساهمت في الحفاظ على النتيجة".

وأتم "اقتربنا من التأهل لنصف النهائي".

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