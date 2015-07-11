الخارجية: الحكومة المصرية تتحمل نفقات ترميم وإصلاح مبني القنصلية الإيطالية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه في إطار متابعة مصر للحادث الارهابي الذي وقع، صباح اليوم، أمام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، فقد قررت الحكومة المصرية تحمل نفقات ترميم وإصلاح مبني القنصلية الإيطالية ومعالجة التلفيات التي لحقت به جراء الحادث الإرهابي الخسيس، خاصة أنه يعتبر مبني أثري هام، فضلاً عن علاقات الصداقة التي تجمع مصر بإيطاليا.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الإيطالي سيقوم بزيارة مصر خلال الأيام القادمة في إطار مزيد من تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الاقليمية الهامة.