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الأهلى يتعاقد رسمياً مع «إيفونا» مهاجم الوداد المغربى 3 سنوات

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الأهلى يتعاقد رسمياً مع «إيفونا» مهاجم الوداد المغربى 3 سنوات الأهلى يتعاقد رسمياً مع «إيفونا» مهاجم الوداد المغربى 3 سنوات

تعاقد النادى الأهلى مع الجابونى ماليك إيفونا مهاجم نادى الوداد المغربى لمدة 3 سنوات بعدما تم الإتفاق مع إدارة ناديه على انتقاله للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.
> ومن المنتظر أن يصل المهاجم الجابونى مساء اليوم إلى القاهرة قادماً من المغرب بصحبة هيثم عرابى مدير التعاقدات بالنادى تمهيداً لإنضمامه للفريق.
> ويعد ايفونا هو المهاجم الأفريقى الثانى الذى يتعاقد معه النادى لدعم خط هجومه بعد ضم الغانى جون أنطوى مهاجم الشباب السعودى لمدة 4 مواسم.

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