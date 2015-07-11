الأهلى يتعاقد رسمياً مع «إيفونا» مهاجم الوداد المغربى 3 سنوات

تعاقد النادى الأهلى مع الجابونى ماليك إيفونا مهاجم نادى الوداد المغربى لمدة 3 سنوات بعدما تم الإتفاق مع إدارة ناديه على انتقاله للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

> ومن المنتظر أن يصل المهاجم الجابونى مساء اليوم إلى القاهرة قادماً من المغرب بصحبة هيثم عرابى مدير التعاقدات بالنادى تمهيداً لإنضمامه للفريق.

> ويعد ايفونا هو المهاجم الأفريقى الثانى الذى يتعاقد معه النادى لدعم خط هجومه بعد ضم الغانى جون أنطوى مهاجم الشباب السعودى لمدة 4 مواسم.