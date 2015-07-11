سفير مصر لدي فرنسا: إلغاء الإعدامات فور تسليم “الإخوان” أنفسهم

أجرى السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا، حوارا مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، حيث أوضح بدوى أن القضاء على الإرهاب هو صراع طويل كذلك الذى كانت قد خاضته مصر بنجاح فى عقد التسعينيات الماضى وأن مصر ستنتصر فيه.

وحول دعوة بعض الإخوان المسلمين إلى نبذ العنف وفرص قيام تفاوض معهم أكد بدوى أنه لا توجد اى إمكانية للتفاوض معهم، فقد أعلنت حركتهم كمنظمة إرهابية، موضحاً أن الحكومة التى تولت السلطة بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وجهت الدعوة للإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء للعودة لممارسة الحياة السياسية، وهى الدعوة التى لم تتبدل.

وأشار إلى أن عودتهم لممارسة الحياة السياسية لم تعد ممكنة تحت شعار الإخوان واتصالا بتناول وسائل الإعلام الأجنبية الأوضاع فى مصر، ذكر بدوى أن كثيرين يعطوننا دروساً دونما إدراك ودونما أخذ للوضع على الأرض فى الاعتبار، فارتباطا بأحكام الإعدام الغيابية، فيتم إلغائها فور تسليم المتهمين أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.

وأشار إلى أن مصر تعمل بجد للخروج من أزمة اقتصادية حادة، وتحارب الإرهاب، وتواجه أوضاع غير مستقرة في المنطقة خاصة في غزة وليبيا، وتحدياتنا هائلة.

وأضاف: نطور أداء جهاز الشرطة على سبيل المثال، وتغيير عقود من الممارسات ليس سهلا بين ليلة وضحاها، وفى المقابل فإن المصريين حاليا ينتقدون السلطة ويتهمونها بالتهاون مع أولئك الذين يهددون الدولة.