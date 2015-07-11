روتين جينيفر غارنر لحماية بشرتها من حروق الشمس

تؤكد جينيفر أنّ حروق الشمس سيّئة جداً، لأنّ بإمكانها أن تُضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، الذي يُعتبر من أكثر السرطانات قابلية للمعالجة.

تنصح جينيفر كلّ امرأة بأن تعتبر الكريم الواقي من أشعة الشمس مستحضراً أساسياً في روتينها الجماليّ اليوميّ منذ الولادة إلى الشيخوخة.

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بعد أن تعرضت جينيفر إلى حروق في بشرتها بسبب أشعة الشمس، استطاعت علاج كلّ الآثار الجانبية عبر استخدام غسول بعد الشمس، الذي يُخفّف الوهج ويُعالج الحروق. وبعدها أصبحت تعتمد روتيناً جمالياً للوقاية من أشعة الشمس.

فإليك أسرار جينيفر للعناية بالبشرة بشكل مثالي:

• أغسِل وجهي ليلاً قبل التوجّه إلى النوم. وإذا كنت قد وضعت المكياج، أقوم بغسله مرتين على الأقلّ.

• أستخدم كلّ ليلة مرطّباً سريعاً يحتوي على الريتينول، إضافة إلى كريم العين.

• أحرص على الاحتفاظ بكريم الوقاية من الشمس في حقيبتي.

• عند شراء المنتجات الواقية من الشمس، أختار في أغلب الأحيان المنتجات التي تحتوي على SPF 45، فهي التي يمتصّها الجلد بشكل سريع.

• أضع قبّعة كبيرة، عند التعرّض المباشر لأشعة الشمس. لكنني لا أحبّ استخدامها يومياً. لذلك أضع الكريم الواقي من الشمس، وأحرص على أن تكون أوّل خطوة في الروتين الجمالي اليومي.

• أنا لا أضع المكياج. ولكنني إذا اضطررت أضع الواقي من الشمس أوّلاً، ثمّ أضع المكياج بكميّة قليلة. فأنا أحبّ أن أبقى طبيعيّة قدر الإمكان.

• أحرص على شرب المياه بكميّة كافية. وأعتبر الشاي من المشروبات الصحيّة المفيدة لجمال بشرتي.

وأنت – سيدتي-احرصي على أن تحمي بشرتك من أشعة الشمس، وتابعي معنا آخر إصدارات كريمات الوقاية من أشعة الشمس.

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