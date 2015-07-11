بالصور: السجن لبريطاني شوّه صورة الملكة إليزابيث بدافع اليأس

أصدرت محكمة بريطانية هذا الأسبوع قراراً يقضي بالسجن ستة أشهر لرجل شوّه لوحة الملكة Elizabeth بالطلاء العام الماضي، وذلك في إطار حملة دعائية لجماعة مدافعة عن حقوق الآباء.

وقام Tim Harris البالغ من العمر 42 عاماً، في يونيو الماضي، برش الطلاء على لوحة الملكة البالغة من العمر 87 عاماً، حين كانت اللوحة معروضة بمناسبة الذكرى الستين لجلوس الملكة على عرش بريطانيا.

وينتمي Tim إلى جماعة "آباء من أجل العدالة" التي تدعم الآباء المطلقين وتساعدهم على زيادة فرصهم في زيارة أبنائهم، وهي جماعة عرفت بأساليبها البهلوانية في الدعاية.

وقال القاضي Alistair McCreath في محكمة Southwark Crown إنه يسلم بالعذاب الحقيقي الذي يشعر به Harris كونه منفصلاً عن بناته منذ أربعة أعوام، لكنه يرفض حجته بأن ما قام به كان رد فعل تلقائي نتيجة موقف يائس.

وأشار McCreath إلى الخطورة التي تمثلها مثل تلك التصرفات على فرصة الجمهور في إلقاء نظرة عن قرب على الأعمال الفنية، وأضاف "سيكون يوماً حزيناً حين لا يمكن رؤية أعمال فنية إلا عن بعد أو من وراء حواجز."

وأنكر Tim Harris صحة اتهامه بأنه تسبب بضرر جنائي تجاوز خمسة آلاف جنيه استرليني للوحة التي رسمها الفنان Ralph heimans المقيم في لندن والتي تحمل اسم: Coronation Theatre: Portrait of Her Majesty Queen Elizabeth II.