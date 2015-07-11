بالصور: أسرة مسلسل "العراب" في سحور عاصي الحلاني في بيروت

التفّ حول الفنان عاصي أسرة عمل "العراب"، الذين لبّوا دعوته إلى سحورٍ، أقامه في مطعمه "عاصي" في بيروت، في بادرة استحسنها كلّ النجوم الذين عبّروا عن امتنانهم لعاصي على هذه اللمّة الجميلة. وقد ضمّ "سحور عاصي" وجوهاً مختلفة من الفن والإعلام، لا سيما سلافة معمار وعبد المنعم عمايري وميرنا شلفوني ومصطفى الخاني، ومن عالم الغناء الشبابي حضر الفنان أنور الأمير. وكان لافتاً حضور النجمة السورية أمل عرفة إلى جانب زوجها، وهي التي لم تفلح في التخلص من عدسات المصوّرين، ولا أفلح زوجها في استنقاذها، في ظلّ تواطؤ من النجمة السورية مع الوسائل الإعلامية الحاضرة على إعطاء حوارات صحافية.

بدا واضحاً جو الألفة والمحبّة الذي يجمع نجوم المسلسل، وكأنّ عاصي عرّابهم جميعاً. وكان الجميع يشكر له بادرته، ويُثني على مناقبه التي ظهرت في تعامله مع سائر فريق العمل على خلاف كثير من الفنانين.

عاصي أعرب عن سعادته بجمع أسرة مسلسل "العراب" وأهل الصحافة في هذا السحور، مشيراً إلى أنّ الصحافة اللبنانية والعربية تلعب دوراً بارزاً في إيصال صورتنا إلى الجمهور، وهذا أقلّ ما يُمكن القيام به اليوم هو أن نكون كلنا مجموعين سوياً. وقال ممازحاً: "دعيناكم للسحور لا لإجراء المقابلات، ولكن أنتم لا يمكنكم إلا أن تقوموا باغتنام الفرصة واستغلالها".

وعن مسلسل "العراب" الذي لاقى صدى إيجابياً في رمضان هذا العام، أشار عاصي إلى أنّ "هناك جزءاً ثانياً سيبدأ التصوير به قريباً، وتلقيت عروضاً تمثيلية كثيرة، وبإذن الله لن تكون التجربة الأخيرة".

وعن الرهان الذي تحدّث عنه البعض لناحية وجود مسلسل "العراب ـ نادي الشرق" قال: "كلّ إنسان يأخذ نصيبه، والناس تتابع الكثير من المسلسلات، وبالنهاية أتمنى التوفيق للجميع كي يوفقنا الله. ومن خلال موقع "سيدتي نت" أتمنى التوفيق لمسلسل "العراب ـ نادي الشرق".

أمل عرفة تسرق الأضواء

كان لافتاً حضور الممثلة أمل عرفة في الحفل الرمضاني، فسرقت الأضواء، ووقعت تحت رحمة عدسات المصوّرين التي تهافتت عليها لالتقاط الصور، فيما سارع الصحافيين لإجراء حوارات معها، في ظلّ النجاح الكبير الذي يلاقيه مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني.

أمل تحدثت لـ"سيدتي نت" عن أنها كانت مقرّرة أن لا جزء ثانياً لمسلسل "دنيا"، باعتبارها لعبت الشخصية في السابق وقدّمتها وانتهت منها، وقالت: "إنني من النوع الذي لا يحبّ أن "يعلك" النجاح، إلا أنني شعرت أن الناس اشتاقوا لـ"دنيا" كونها باتت موجودة في كلّ منزل، وهي تملك "كارت بلانش" أن تتحدّث بما تريد في ظلّ زحمة التطرف التي نشهدها من جميع الأطراف".

ولزوجها عبد المنعم قالت: " أحبّ أعماله كثيراً، ونحن جلادين على بعضنا البعض، ونتكلم عن بناتنا أكثر".

من جهته عبد االمنعم اكتفى بالقول لـ"سيدتي نت" "إنّ كلّ ما أقوله لأمل هو "برافو"".

سلافة معمار تحدّثت عن سعادتها بـ"بنت الشهبندر"، لاسيما بعد النتيجة الجميلة التي سمعتها من الجمهور. ولفتت إلى أنها "ليست ضد البطولات المشتركة في المسلسلات، فكلّ ممثلة باستطاعتها أن تبرع بدورها مهما كان، وهذا يتعلق بكيفية تفكير كلّ شخص".

وعن المسلسلات التي تتابعها قالت: "أتابع "غداً نلتقي"، وأحببته كثيراً، و"طريقي" لشيرين وباسل خياط".