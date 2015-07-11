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بالفيديو: هاري ستايلز يسقط على المسرح أثناء جولة On The Road Again

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السبت 11-07-2015 16:26

تعرض النجم العالمي Harry Styles لموقف محرج أثناء إحيائه حفلاً غنائياً على مسرح Qualcomm Stadium في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت صحيفة الـDaily mail البريطانية أنّ Styles نجم فرقة One Direction، البالغ من العمر 21 عاماً، سقط على المسرح أثناء الاحتفال، فأثار ضجّة كبيرة وسط الجمهور الضخم، الذي بدأ بالصراخ والنداء حين سقوطه.
وأشارت الصحيفة عينها إلى أنّ Harry شعر بالحرج، خصوصاً حين نظر إلى Liam Payne و Niall Horan و Louis Tomlinson وباقي أعضاء الفرقة، إلا أنّه حاول تمالك نفسه وإصلاح الموقف بوساطة الضحك والحديث إلى الجمهور.
يُشار إلى أنّ هذه الجولة الغنائية التي انطلقت تحت اسم On The Road Again، هي الأولى لـ One Direction، بعد انسحاب Zayn Malik من الفريق.
وكان Malik قد اعلن انسحابه من الفرقة في مارس 2015، لأنه يرغب في عيش حياة طبيعية كأيّ شاب في عمره، من دون الضغوطات التي تفرضها عليه الأضواء والشهرة وتمنعه من ممارسة نشاطاته وحياته الخاصّة كسائر الأشخاص.

 

 

 

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