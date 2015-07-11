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حمادة هلال متّهم بالسرقة.. فما السبب؟

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حمادة هلال متّهم بالسرقة.. فما السبب؟ حمادة هلال متّهم بالسرقة.. فما السبب؟

السبت 11-07-2015 16:41

على الرغم من قرب انتهاء عرض كلّ المسلسلات التلفزيونية التي شهدها شهر رمضان، فإنّ دعوى قضائية جديدة أقيمت لتطالب بوقف عرض مسلسل "ولي العهد"، إذ تقدّم الشاعر حسن محمد حسن، مؤلّف وعضو جمعية المؤلفين والملحّنين والناشرين ببلاغ يتّهم فيه حمادة هلال بسرقة أغنية تتر مسلسل "ولي العهد"، الذي يقوم ببطولته، والذي يُعرض الآن على الفضائيات، حيث سبق لحسن عزو أن ألّفها للمغني عبد الله الطوخي في ألبومه "جرح الزمان".
وقام الشاعر بتحرير محضر بقسم الدقي ضدّ كلّ من حمادة هلال وعبد الله أبو الفتح، منتج المسلسل، والشاعر هادي أبو اليزيد، للمطالبة بوقف المسلسل بسبب سرقة أغنية "يا عيني على الأخوات" التي يغنيها حمادة هلال كتتر للمسلسل.

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سيدتي