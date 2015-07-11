انتعاش سوق الحفلات في لبنان قبيل أيام من حلول عيد الفطر وهذا هو جدولها

اشتعل سوق الحفلات في لبنان قبيل أيام معدودة من حلول عيد الفطر، بعد أن أعلن معظم متعهدي الحفلات، دفعة واحدة وفي وقت متأخر، عن مواعيد حفلاتهم والفنانون الذين تعاقدوا معهم، في حين بادر آخرون وفي وقت مبكر، إلى الإعلان عن حفلات العيد والتي شملت تلك التي نظمها ميشال حايك وعماد قانصوه وشركة "روتانا".

ميشال حايك: سر تراجع عدد الحفلات

في البداية، ساد اعتقاد لدى البعض بأن لبنان سيكون "فقيراً" في حفلات العيد، ومن بينهم متعهد الحفلات ميشال حايك الذي أرجع سبب تراجع عدد الحفلات إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة في كل الوطن العربي، فيما أعادها عماد قانصوه، إلى انشغال الفنانين بغناء تيترات المسلسلات والمشاركة في البرامج التلفزيونية التي تدرّ عليهم مالاً أكثر، معتبراً أنه الطبيعي أن يفضلوا المجال الذي يدخل المال الوفير الى جيوبهم.

متعهد الحفلات ميشال حايك أعلن أنه سينظم حفلة واحدة في 19 تموز\ يوليو في فندق "الحبتور- هيلتون" يشارك فيها عاصي الحلاني ونجوى كرم ونادر الأثات، وأوضح "الصالة كبيرة، وحفلة واحدة كبيرة أفضل من ثلاث حفلات صغيرة".

وعما إذا كان الهدف من جمع ثلاث نجوم في حفل يهدف الى حشد أكبر عدد ممكن من الناس، لأن أي نجم لوحده لم يعد قادراً على تأمين الحشد الجماهيري اللازم، قال حايك" لا يمكن أن نكذب على بعضنا، الظروف غير مناسبة للحفلات. الوضع في لبنان والمنطقة "ليس وضع حفلات"، عدا عن أن الوضع الإقتصادي متردي جداً، ولذلك لا بد من توفير "مروحة" من الفنانين لجذب أكبر شريحة من الجمهور، وإرضاء كل الأذواق، وهذا الأمر ليس عيباً، سواء بالنسبة إلى الفنان أو بالنسبة إلى المتعهد، وهذا لا يعني أن الفنان لم يعد يجذب الناس بدليل أننا لا نزال ننظم حفلات".

ميشال حايك الذي تحدى في حفلات العيد الماضي بالرغم من أن الظروف كان أكثر سوءًا، قال" لا نزال نتحدى ولا نزال مستمرين في الوقوف على أقدامنا. من المعروف أنني كنت أنظم خلال الصيف ما بين 40 و50 حفلة، ولكنني سوف أكتفي هذه السنة بـ 7 حفلات فقط. من بعد حفلة عيد الفطر، سوف أنظم في 25 تموز\ يوليو حفلاً يجمع بين وائل كفوري وفارس كرم في "الفردوس"، وفي 30 من الشهر نفسه، حفلاً لـ راغب علامة وفارس كرم في فندق "الفينيسيا".

وتابع حايك" بالرغم من سوء الأوضاع ولكن لدينا إيمان كبير بالبلد، ونحن نتعاون كفنانين ومتعهدي حفلات وأصحاب فنادق من أجل الإستمرارية".

النجوم لا يشترطون عليّ

عن أبرز الشروط التي فرضها عليه النجوم، أوضح ميشال حايك" النجوم لا يشترطون عليّ. كلهم أهلي وناسي وأصحابي ونحن نعمل معاً منذ عشرين عاماً. أنا أعرف ماذا أريد وماذا يجب أن أؤمن لهم وفي المقابل هم يعرفون ما هو المطلوب منهم".

أما بالنسبة إلى الأجور، فقال ميشال حايك" لم يُزعلني ولن يُزعلني أي فنان في موضوع الأجر، وأنا أيضاً لم ولن أُزعل أحداً".

وعن قيمة الأجر الذي يدفعه لنجم الصف الاول، أجاب" لن أحدد أرقاماً"، وعما إذا كان الرقم يقارب الـ 100 ألف دولار، قال"على الإطلاق"، ولكنه لم يعلق عن أجر الـ 60 ألف دولار، وأضاف" أنا أدفع لهم بعد الحفلة، ولديّ وضع خاص جداً، مع نجوى كرم ووائل كفوري وفارس كرم وعاصي الحلاني، كما مع الجميع من دون استثناء. نحن نتعامل معاً منذ نحو 20 عاماً، وأنا الأفضل بالنسبة إليهم".

لم أعد أتعامل مع جورج سوف أتمنى أن يحصل تعاون بيننا

وعن السبب الذي حال دون تعاقده مع جورج وسوف في حفلة العيد أو سواها من الحفلات، قال "أنا لم أعد أتعامل مع جورج سوف ولكنه سوف يحيي حفلاً في أهدن في 15 آب\أغسطس، وأتمنى أن يحصل تعاون بيننا في فرصة أخرى وربما في السنة المقبلة. عدم تعاوني مع أي فنان في مناسبة معينة، لا يعني أن علاقتي معه انتهت. مثلاً وائل كفوري أخبرني أنه سيسافر إلى دبي لإحياء حفل العيد فيها، لأنه خائف من الوضع، فدعيت له بالتوفيق وقلت له "الله معك". وائل حبيبي وخيّي وأكثر فنان أتدلّل عليه. لا يمكن أن تنتهي علاقة مع أي فنان، عمرها 20 عاماً، لمجرد أنه تعاقد معي غيري من المتعهدين. عندما يستمر شخصان بالتعامل معاً لسنوات طويلة، فهذا يعني أن هناك إخلاصاً متبادلاً بين الطرفين. الفنان يريد حقه المادي والمعنوي وهو يجده عندي".

عماد قانصوه: أين هنّ النجمات اليوم؟!

متعهد الحفلات عماد قانصوه، الذي تعاقد مع وائل جسار وأيمن زبيب ونادر الأتات لإحياء حفلة عيد الفطر في فندق الموفمبيك، قال" لا يوجد سيّاح خليجيون أوعراقيون ولذلك قررت جمع ثلاثة فنانين في حفلة واحدة، وأتمنى أن يتغير الوضع مع اقتراب موعد الحفلة".

كما اعتبر عماد قانصوه أن الوضع هذه السنة لناحية التعامل مع الفنانين اختلف عن الأعوام الماضية، وأوضح" لم يعد هناك فنانون. كلهم رفعوا أجورهم ولم يعد هناك فنان يقدم أغنية جميلة، ولم نعد نسمع بعمل جميل. لا توجد أغنيات جميلة في السوق، بينما في السنوات الماضية، كنا نسمع بأن هناك فناناً "ضرب". اليوم نحن نجمع 3 أو أربع فنانين في حفلة واحدة، في ظلّ غياب واضح للأغنية الضاربة عند كل واحد منهم. منذ مدة بعيدة، نحن لم نسمع أغنية جميلة لأي من النجوم. كلهم مشغولون بالمسلسلات وبرامج الهواة ولم يعد يهمهم أغنية أو حفلة".

عماد قانصوه، اعتبر أن النجوم المطلوبون للحفلات لا يزيد عددهم عن الأربعة أو الخمسة وأضاف" لم يعد يوجد نجمات".

وعن الأجر الذي يتقاضاه النجوم قال" كل فنان له سعر. أجر نجم الصف الأول لا يقل عن الـ 50 ألف دولار، أما أجر نجم الصف الثاني فيقارب الـ 30 ألف دولار".

وعما إذا كانت هناك شروط إضافية يفرضها النجوم على المتعهدين، قال عماد قانصوه" لم تعد تهمهم الحفلات! هم يتقاضون مبالغ ضخمة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية، وآخر همهم الحفلات والأغنيات الحلوة، لأن أجرهم في برنامج يساوي 10 آلاف مرة أجرهم في الحفلة. إلى ذلك، كان هناك 3 أو أربع نجمات مطلوبات للحفلات، وهنّ نانسي عجرم وهيفاء وهبي وإليسا وميريام فارس، وأنا أسأل :أين هنّ اليوم! لا توجد فنانة بينهنّ تقدم أي جديد، وما نسمعه عن أن ألبوماتهنّ "كسّرت الدنيا" كله كلام لا صحة له".

ورأى عماد قانصوه أن غناء النجوم لتيترات المسلسلات وتواجدهم كأعضاء لجان تحكيم في برامج الهواة قضى بالضربة القاضية على الحفلات، ولأن النجوم يرددون عادة أن جمهورهم يحتل المرتبة الأولى عندهم، أجاب "آخر همهمّ الجمهور. كل ما يهمّ النجوم هو المال وجيوبهم. كلهّم "عبوا" وهذا أكثر ما يعنيهم".

حفلتان لـ "روتانا" في العيد

يشار إلى أن شركة "روتانا" سوف تنظم حفلين في فندق "لو رويال"- ضبيه الأول يجمع بين هيفاء وهبي وفارس كرم في 18 تموز\يوليو، والثاني بين إليسا وماجد المهندس في 19 تموز\يوليو.

جدول مواعيد حفلات عيد الفطر في بيروت

18 تموز\ يوليو:

-حفلة فندق الموفمبيك في أول أيام عيد الفطر التي سيحييها وائل جسار وأيمن زبيب ونادر الأتات.

-حفلة فندق "الحبتور" التي سيحييها هيفاء وهبي وفارس كرم.

-أيمن زبيب، وملحم زين ومجد فوعاني في اوتيل مسابكي شتورا.

-فارس كرم وهيفاء وهبي في فندق "لو رويال" ضبيه.

-عاصي الحلاني ونادر الأتات في مطعم شمس الأصيل – النبطية.

- وائل كفوري في الواجهة البحرية لمدينة بيروت.

-ملحم بركات ومعين شريف في الأطلال بلازا - المعاملتين.

-معين شريف ورويدا عطية في شتورا بارك أوتيل.

-ليال عبود في مطعم "بلازا بالاس" – طبرجا.

19 تموز\ يوليو:

-حفلة فندق "الحبتور- هيلتون"19 تموز\ يونيو التي سيحييها عاصي الحلاني ونجوى كرم وملحم زين.

-نادر الأتات، وائل جسار وأيمن زبيب في فندق موفمبيك – الروشة.

-إليسا وماجد المهندس في فندق "لو رويال" ضبيه (مع الإشارة إلى أن ماجد المهندس سيحيي حفلا في 20\07/2015 مع الفنانة أحلام ضمن فعاليات مهرجان دبي، ويغادر بعدها مباشرة إلى البحرين لكي يلتقي جمهوره بتاريخ 21/07/2015 على المسرح الوطني، حيث تقوم هيئة البحرين للثقافة والفنون بتنظيم هذا الحفل ضمن نشاطاتها خلال أيام عيد الفطر. ومن المقرر أن ينتقل ماجد المهندس بطائرة خاصة لضمان وصوله إلى جميع الحفلات في الوقت المحدد).

- نجوى كرم، عاصي الحلاني وناصيف زيتون في فندق الحبتور- الهيلتون.

-زين العمر، رويدا عطية وهادي خليل في فندق الكورال بيتش.

أما بالنسبة لحفلات مهرجان "أعياد بيروت" الذي سيُقام هذا العام في "Biel – Beirut Waterfront" بين الفترة الممتدة ما بين (18 تموز \يوليو 6 آب\أغسطس)، فسيكون على الشكل الآتي:

وائل كفوري-18 تموز\يوليو.

عادل كرم - 20 تموز\يوليو.

ميشال فاضل وراؤول دي بلاسيو- 22 تموز\يوليو.

نجوى كرم - 25 تموز\يوليو.

اليساندرو سافينا- 27 تموز\ يوليو.

أنغوس وجوليا ستون- 28 تموز\يوليو.

NRJ Music Tour 2015- الأول آب\ أغسطس.

مهرجان الأغنية الشرقية وأغاني- 4 آب\ أغسطس.

مشروع ليلى - 6 آب\أغسطس.

أجور النجوم

أجور نجوم الصف الأول تتراوح بين 50 و 60 ألف دولار.

أجور نجوم الصف الثاني تقارب 30 ألف دولار.