أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحويل "جين" كرات الدم البيضاء لتدمير الخلايا السرطانية لمريض لوكيما الدم

Google+ Print
تحويل "جين" كرات الدم البيضاء لتدمير الخلايا السرطانية لمريض لوكيما الدم تحويل "جين" كرات الدم البيضاء لتدمير الخلايا السرطانية لمريض لوكيما الدم

نجح البروفسور الفرنسى ميشل سادولان وفريقه فى تحويل الجين لدى خمسة مرضى مصابين بلوكيميا الدم الحادة الموجودة فى كرات الدم البيضاء فى الأوعية اللمفاوية لتدمير الخلايا السرطانية.

وتعتمد عملية تحويل الجين –وفقا لمجلة ساينس تراسلاسيونال الطبية- على استخدام الجهاز المناعى فى محاربة السرطان، حيث إن الخلايا السرطانية هى خلايا الشخص نفسه وليست أجساما خارجية عن جسمه، لذلك فإن الجهاز المناعى عليه أن يدافع ويقاوم هذه الخلايا السرطانية، فهناك أجسام مضادة أحادية من شأنها تحفيز وتنشط الجهاز المناعى والأوعية اللمفاوية تى.

وقد قام الفريق بتجهيز مضاد صينى كيمائى فى المعمل يعرف باسم سى- دى 19 ويحتوى على ملايين الأوعية الليمفاوية لتدمير الخلايا السرطانية خلال عشرة أيام، وتبين بعد ذلك أن النخاع العظمى لهؤلاء المرضى لا يوجد به آثار جينية للخلايا السرطانية.

وأكد البروفسور على أن العلاج عن طريق الخلايا يساعد على الشفاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365