تحويل "جين" كرات الدم البيضاء لتدمير الخلايا السرطانية لمريض لوكيما الدم

نجح البروفسور الفرنسى ميشل سادولان وفريقه فى تحويل الجين لدى خمسة مرضى مصابين بلوكيميا الدم الحادة الموجودة فى كرات الدم البيضاء فى الأوعية اللمفاوية لتدمير الخلايا السرطانية.

وتعتمد عملية تحويل الجين –وفقا لمجلة ساينس تراسلاسيونال الطبية- على استخدام الجهاز المناعى فى محاربة السرطان، حيث إن الخلايا السرطانية هى خلايا الشخص نفسه وليست أجساما خارجية عن جسمه، لذلك فإن الجهاز المناعى عليه أن يدافع ويقاوم هذه الخلايا السرطانية، فهناك أجسام مضادة أحادية من شأنها تحفيز وتنشط الجهاز المناعى والأوعية اللمفاوية تى.

وقد قام الفريق بتجهيز مضاد صينى كيمائى فى المعمل يعرف باسم سى- دى 19 ويحتوى على ملايين الأوعية الليمفاوية لتدمير الخلايا السرطانية خلال عشرة أيام، وتبين بعد ذلك أن النخاع العظمى لهؤلاء المرضى لا يوجد به آثار جينية للخلايا السرطانية.

وأكد البروفسور على أن العلاج عن طريق الخلايا يساعد على الشفاء.