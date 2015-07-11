وصول جثمان الأمير سعود الفيصل إلى مطار جدة

وصل منذ قليل، جثمان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى السابق، إلى مطار جدة، وذلك لبدء مراسم تشيع جثمانه وصلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في الحرم المكى.

http://www.youm7.com/story/2015/7/9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84/2259417#.VaEVofmqqko