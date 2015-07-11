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السفير أحمد قطان يتعرض لوعكة صحية ويدخل مستشفى الصفا

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السفير أحمد قطان يتعرض لوعكة صحية ويدخل مستشفى الصفا السفير أحمد قطان يتعرض لوعكة صحية ويدخل مستشفى الصفا
علم اليوم السابع أن السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية، تعرض لوعكة صحية صباح اليوم السبت، ونقل على إثرها إلى مستشفى الصفا.

وفى اتصال هاتفى بالسفير أحمد قطان أكد لـ"اليوم السابع" أنه أجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية داخل المستشفى، وأنه بدأ يتعافى بعد أن طمأنه الأطباء داخل المستشفى على صحته.

يذكر أن السفير أحمد قطان كانت تربطه علاقات قوية وحميمة بالراحل الأمير سعود الفيصل-رحمه الله- وزير الخارجية السعودى سابقا، حيث كان الفيصل يمثل المثل والقدوة لكل العاملين معه، ومع انتشار خبر رحيله بدأت الوعكة الصحية تزداد على السفير قطان حتى دخل مستشفى الصفا صباح اليوم .
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