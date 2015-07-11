من غير ما يعمل دماغ.. قريبا دواء جديد مستخلص من الحشيش لعلاج السرطان

إنجاز طبى كبير توصل إليه فريق من الباحثين بجامعة بومبيو فابرا الإسبانية بالاشتراك مع باحثى جامعة إيست أنجيليا البريطانية، حيث تمكنوا من اكتشاف وسيلة جديدة للاستفادة من الفوائد الطبية للمادة الفعالة الموجودة داخل مخدر الحشيش وتعرف باسم "THC"، دون التأثر بالآثار الجانبية التى تحدثها، والتى من أبرزها: الهلوسة والتأثيرات السلبية المعروفة للحشيش.

واكتشف العلماء وجود أحد المستقبلات داخل المخ يعرف باسم "5HT2AR"، والذى حال تثبيطه فإن الجسم سيتأثر بالفوائد الطبية للحشيش فقط، ولن تحدث التأثيرات غير المرغوبة التى تتعلق بتدخين الحشيش، لافتين أن أبرز الاستخدامات الطبية تشمل: إبطاء نمو الأورام لدى مرضى السرطان، وعلاج الغثيان والقلق وتخفيف الآلام، حسبما أشارت بعض الدراسات.

وأضاف الباحثون أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق لاحقاً لتطوير علاجات جديدة تحتوى على المواد الفعالة المفيدة داخل الحشيش دون أن تتسبب فى حدوث تغيير فى المزاج أو الإدراك أو الذاكرة، مشددين فى الوقت نفسه على أنه يحظر تماماً على المرضى استخدام الحشيش لعلاج أنفسهم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Biology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر يوليو الجارى.

الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات الطبية الرائدة قد كشفت منذ أيام أن الفوائد الطبية لمخدر الحشيش ليست سوى سراب ولا توجد أدلة علمية قوية تدعمها.

ماتخليش حد يضحك عليك وماتضحكش على نفسك.. 79 دراسة طبية تؤكد: الفوائد الطبية للحشيش "سراب".. والبراهين العلمية المدعمة استخدامه فى علاج الأمراض ضعيفة.. ويسبب الهلوسة وفقدان الاتزان والدوخة

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