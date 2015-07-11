بالصور.. أصغر متبرع.. طفل بريطانى عمره 23 يوما يتبرع بأعضائه قبل وفاته

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على طفل يبلغ من العمر 23 يومًا، أصبح أصغر المتبرعين بالأعضاء فى بريطانيا قبل ساعات فقط من وفاته.

ووجد الأطباء بعد غضون 24 ساعة من ولادة الطفل البريطانى الذى يدعى مينى وليام، من شرق يوركشاير، أنه يعانى من عيوب خلقية فى القلب، وكان يعانى من فقدان العضلات الحيوية الموجودة فى الحلق.

وقال الأطباء "إن بقاء هذا الطفل على قيد الحياة أمر مستحيل للغاية ويتطلب معجزة".

>وبعد مرور 23 يومًا فارق الطفل مينى الحياة، لكن أصبح واحداً من بين أصغر 6 أطفال حديثى الولادة المتبرعين بالأعضاء فى بريطانيا.

وقال والد الطفل مينى إننا قررنا أن نتبرع بأعضائه لإنقاذ أناس أخرى، حيث أزيلت كليتيه وزرعت بمريض بالغ يعانى من الفشل الكلوى، الذى يتعافى الآن من مرضه.

وأضاف والد الطفل قائلاً "إننا فى كامل سعادتنا لأننا شاركنا فى مساعدة شخص آخر فى الحصول على الحياة مرة أخرى على الرغم من حزننا على ابننا مينى".

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الطفل ميني مولود بتشوهات خلقية في القلب



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الطفل المتبرع في العناية المركزة مع أبوه وأمه وأخته



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اصغر طفل يتبرع بكليته في بريطانيا