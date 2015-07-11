أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة المنوفية ترفع رسوم اختبارات القدرات من 75 إلى 250 جنيه

Google+ Print
جامعة المنوفية ترفع رسوم اختبارات القدرات من 75 إلى 250 جنيه جامعة المنوفية ترفع رسوم اختبارات القدرات من 75 إلى 250 جنيه

 

جامعة-المنوفية

فرضت إدارة جامعة المنوفية رسوم أضعاف الأعوام السابقة على راغبى إجراء اختبارات القدرات لعدد من كليات الجامعة، لتصل الرسوم إلى 250 جنيه لتخصص الواحد بعدما كانت 75 جنيه العام قبل الماضي و100 جنيه العام الماضي.

بدأت اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية أقسام الموسيقى والتربية الفنية وكليات التربية الرياضية بين وبنات والتمريض بسحب مظروف بمبلغ 50 جنيه من مكتب التنسيق بمبنى كلية الحقوق بالاضافة لرسوم الاختبار بالكلية 200 جنيه وفى حالة الرسوب فى الاختبار لا ترد.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى الدسوقى عميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية أن قيمة الرسوم مقدرة بناء على قرار مجلس جامعة مشيرا إلى انه لا دخل له بتقدير الرسوم وانه يرى أنها مرتفعة بعض الشىء بالمقارنة السنوات الماضية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا