جامعة المنوفية ترفع رسوم اختبارات القدرات من 75 إلى 250 جنيه

فرضت إدارة جامعة المنوفية رسوم أضعاف الأعوام السابقة على راغبى إجراء اختبارات القدرات لعدد من كليات الجامعة، لتصل الرسوم إلى 250 جنيه لتخصص الواحد بعدما كانت 75 جنيه العام قبل الماضي و100 جنيه العام الماضي.

بدأت اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية أقسام الموسيقى والتربية الفنية وكليات التربية الرياضية بين وبنات والتمريض بسحب مظروف بمبلغ 50 جنيه من مكتب التنسيق بمبنى كلية الحقوق بالاضافة لرسوم الاختبار بالكلية 200 جنيه وفى حالة الرسوب فى الاختبار لا ترد.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى الدسوقى عميد كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية أن قيمة الرسوم مقدرة بناء على قرار مجلس جامعة مشيرا إلى انه لا دخل له بتقدير الرسوم وانه يرى أنها مرتفعة بعض الشىء بالمقارنة السنوات الماضية .