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محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء

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محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء والذي سيعمل على دعم توجهات الدولة في قطاع الفضاء والإشراف على تصميم وتصنيع وإطلاق مسبار الأمل لكوكب المريخ بالإضافة لتأسيس بنية تحتية متكاملة لتصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة والاستفادة من تطبيقاتها في كافة المجالات التنموية.

كما أصدر سموه مرسوما بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيسا للمركز ومشرفا عاما على كافة مشاريعه وخططه الاستراتيجية والتطويرية .

وسيكون المركز مسئولا عن إعداد الكفاءات الوطنية في علوم الفضاء ودفع عجلة الابتكار في هذا المجال وإطلاق البرامج العلمية والمعرفية بالتعاون مع الجهات العالمية المتخصصة بالإضافة للعمل على دفع التطور العلمي في الدولة من خلال تشجيع الابتكار في علوم الفضاء وتمويل الأبحاث والدراسات ورعاية المشروعات المتعلقة بهذا المجال.

كما سيعمل المركز على المساهمة في خدمة القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة من خلال الاستعانة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية المتعلقة بالأقمار الصناعية والتقنيات العلمية والفضائية المتقدمة ومحاولة تسخيرها في خدمة كافة مشاريع الدولة التنموية.

وللمركز الحق لتحقيق غاياته التي أنشأ من أجلها القيام بتأسيس الشركات التقنية والاستثمار في مشاريع الأقمار الصناعية وإطلاق المشروعات التخصصية وتمويل البحوث والدراسات في قطاع الفضاء والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والعالمية وعقد المؤتمرات التخصصية وتطوير إقليمية وعالمية في مجال تقنيات وعلوم الفضاء وتطبيقاتها.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بضم مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة للمركز واعتبارها إحدى المؤسسات التابعة له وتعيين مدير تنفيذي لها وتقوم المؤسسة بتنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مركز محمد بن راشد للفضاء .

وأصدر سموه أيضا قرارا بتعيين مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء من السادة التالية أسماؤهم : حمد عبيد الشيخ المنصوري رئيسا لمجلس الإدارة ويوسف أحمد الشيباني نائبا للرئيس ومنصورعبد الله بستكي عضوا ومحمد سيف المقبالي عضوا ومنصور جمعة بوعصيبة عضوا.

ويتولى مجلس الإدارة إقرار السياسة العامة والخطط التطويرية والاستراتيجية للمركز واعتماد البرامج وتقييمها ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي وإقرار الهيكل التنظيمي والموازنة السنوية وممارسة كافة السلطات والصلاحيات لتحقيق أهداف المركز.

كما يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولا عن إقتراح السياسات وإعداد الخطط وبرامج العمل والهيكل التنظيمي وكافة القرارات المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمركز بالإضافة لإعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات التي يعتمدها مجلس الإدارة والإشراف على الوحدات التنظيمية للمركز ورفع تقارير المتابعة الدورية حول المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز .
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