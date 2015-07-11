التأمينات: شراء العامل لمدد تأمينية لا تفيده في الحصول على المعاش المبكر

أكدت رئيس صندوق التأمين آمال عبدالوهاب اليوم – السبت -على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن قيام العامل المؤمن عليه بشراء مدد اشتراك تأميني بغرض الحصول على المعاش المبكر لا تفيده في الحصول عليه.

وقالت عبدالوهاب – في تصريحات صحفية اليوم – إن التعديل الأخير لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والذي تم إقراره بالقانون رقم 120 لسنة 2014 نص في مادته الأولى على شرط استكمال العامل المؤمن عليه الراغب في الحصول على المعاش المبكر مدة اشتراك فعلية قدرها 20 عاما كاملة “240 شهرا”.

وأضافت أن هذه المادة تلزم العامل الذي قام بشراء مدة اشتراك في التأمين باستكمال مدة الـ20 سنة لتعطيه الحق في الحصول على المعاش المبكر طبقا للقانون.

وأوضحت عبدالوهاب أن المدة التي تم شرائها بعد صدور القانون تفيد المؤمن عليه فقط في تحسين معاشه عند بلوغه سن التقاعد القانوني “60 عاما”.