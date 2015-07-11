وزير الداخلية يستقبل السفير الإيطالي.. ويعد بالقبض على مرتكبي «تفجير القنصلية»

استقبل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عصر اليوم، ماوريتسيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، وأعرب الأخير خلال اللقاء عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في محاربتها لظاهرة الإرهاب، مؤكدًا على مواصلة كافة أوجه التعاون مع الحكومة المصرية، كما أشاد بسرعة استجابة كافة أجهزة الدولة؛ لمعالجة الآثار الناجمة عن حادث التفجير الذي وقع بشارع الجلاء صباح اليوم، وأكد على إيجابية العلاقات الأمنية المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك؛ لمجابهة الظواهر الإرهابية التي تمتد مخاطرها لأغلب دول العالم.

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء ملابسات الحادث والجهود، التي تبذلها الوزارة لتحديد هوية الجناة وضبطهم، وأشار إلى أن أجهزة البحث تكثف من جهودها؛ للعمل على ضبط مرتكبي الحادث في أقرب وقت ممكن، وأكد على التزام وزارة الداخلية بأمن وسلامة المقار، والبعثات الدبلوماسية بالبلاد. ​