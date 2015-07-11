براءة مذيع «الفراعين» من سب وقذف «ريهام سعيد»

قضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لظمى وسكرتارية عمرو عبد العزيز، اليوم، ببراءة الإعلامى “أحمد السيد عبد العزيز” مقدم برامج بقناة الفراعين في إتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد فى القضية رقم 2134 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر.

وترجع الواقعة عندما تقدمت الإعلامية ريهام سعيد مقدمه برنامج “صبايا الخير” ببلاغ لقسم أول أكتوبر تفيد قيام الإعلامى “أحمد السيد عبد العزيز السيد” مقدم برنامج “الوسط الفنى” على قناة الفراعين بالسب والقذف، وذلك أثناء قيامه بعرض بعض فيديوهات برنامج صبايا الخير على القناه، وقيامه بتحليها.