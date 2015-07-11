«ليبيا» تنوي مقاضاة الجهات المسؤولة عن تسلل ناقلتي نفط إلى ميناء السدرة

قالت الحكومة الليبية الموقتة إنها ستشرع في ملاحقة ومقاضاة كافة الجهات التي تقف وراء تسلل ناقلتي نفط، يوم الأربعاء الماضي، إلى ميناء السدرة، أمام المحاكم المحلية والدولية.

وذكر بيان نشرته الحكومة الليبية على موقعها الرسمي، بشأن محاولة ناقلتي نفط دخول المياه الإقليمية والتسلل إلى ميناء السدرة النفطي، أنها تلقت معلومات عبر أجهزتها المختصة، واتضح أن تلك السفن لم تحصل على الإذن المطلوب.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة هي الجهة الشرعية والوحيدة المخولة بالسماح لناقلات النفط بالدخول والرسو داخل الموانئ النفطية الليبية لم تأذن ولم ترفع حالة القوة القاهرة عن هذا الميناء إلى الآن.

ووصف بيان الحكومة الليبية هذا العمل بـ”القرصنة ومحاولة سرقة النفط الليبي”، وأكد أن الحكومة ستشرع في ملاحقة ومقاضاة كافة الجهات التي تقف وراء هذه العملية أمام المحاكم المحلية والدولية وستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه في مخالفته للقوانين والأعراف الدولية المحددة والمنظمة لهذه العملية، وأنها لن تتوانى في حماية مقدرات وثروات الشعب الليبي والمحافظة على سيادته الوطنية ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة طبقا للمواثيق الدولية.

أ ش أ