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«شكري» يتوجه إلى السعودية لحضور تشييع جثمان الأمير سعود الفيصل

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«شكري» يتوجه إلى السعودية لحضور تشييع جثمان الأمير سعود الفيصل «شكري» يتوجه إلى السعودية لحضور تشييع جثمان الأمير سعود الفيصل

الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية سامح شكري

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن وزير الخارجية سامح شكرى توجه، عصر اليوم السبت، إلى المملكة العربية لحضور جنازة ومراسم تشييع جثمان وزير الخارجية السعودى السابق الأمير سعود الفيصل الذى وافته المنية أمس الأول.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد نعى “عميد الدبلوماسية العربية” وفقيد الأمة العربية والعالم الاسلامي المغفور له سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق والذي وافته المنية بعد حياة حافلة مليئة بالتفاني والعطاء والعمل المتواصل والمواقف المشرفة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الوزير شكري أن الشعب المصري لن ينسي للفقيد الكبير مواقفه المشهودة الداعمة والمساندة لمصر ولقضايا أمته العربية علي مدار العقود الأربعة الآخيرة ومنذ توليه لمنصبه كوزير للخارجية، مضيفا أن الشعب المصري العظيم لإ يمكن أيضا أن ينسي للمغفور لَهُ مواقفه الداعمة لإرادته فى 30 يونيو وتحركاته الخارجية الداعمة لمصر.

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