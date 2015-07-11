وزير التعليم : 14 يوليو إعلان نتيجة الثانوية العامة وفتح باب التظلمات بعدها بأسبوع

أعلن محب الرافعي وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو الساعة 12.30 ظهراً، موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة، ويوم الأربعاء، الموافق 15 لظهور النتيجة رسمياً بالمدارس.

وشكر الوزير رئيس عام الامتحان رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وكل الأعضاء والعاملين الذين شاركوا أعمال الامتحانات.

كما قرر الوزير، فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائج الثانوية العامة، يوم الثلاثاء21 يوليو الجاري ولمدة 30 يوما، وشدد على حُسن استقبال الطلاب وأولياء الأمور وتوفير المناخ المناسب لعملية الإطلاع.