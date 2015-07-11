وثائق بـ«العبرية« وأناشيد تمجيد لـ«حماس» ضمن أحراز «التخابر مع قطر»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، عرض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة “الإخوان”.

وبرز من بين محتوى الهاردسك ذا سعة التخزين ( 500 جيجا ) المدرج ضمن أحراز قضية ” التخابر مع قطر ” صوراً لوثائق محررة باللغة العبرية وأثبت القاضي في ملاحظاته على تلك الوثائق بأن بعضها مبصوم يحمل شعار غير معلوم يحوط به كتابة باللغة المشار إليها .

كما ضم الحرز في هذا السياق صوراً لبيوت مدمرة وضحايا في مكان يُرجح أنها فلسطين المحتلة و تحديداً ” غزة ” كما ضم صوراً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” خالد مشعل ” إضافة لصور مؤتمرات جماهيرية ظهر فيها الشيخ ” رائد صلاح ” رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 وعدة مقاطع غنائية تٌشيد ببسالة “كتائب القسام ” – الذراع العسكري لحركة حماس – من بينها النشيد الحماسي ” جاي الرد القسامي يا ويلكم من هالرد ” .

واستعرضت المحكمة كذلك صوراً لشعار ” حركة حماس ” ومقاطع مصورة لمظاهرات تحمل شعار ” الشهادة طريق القدس ” إضافة لصور لأنفاق تحت الأرض لم يتبين هويتها .

وضم ” الهارديسك ” خطاب مذيل بإسم ” يوسف القرضاوي ” بصفته رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن وقاية الشباب من الأمراض , فضلاً عن وثيقة تتحدث عن أسلوب عمل التنظيم الإخواني وكيفية مخاطبة الأشخاص و الشباب بالداخل و الخارج من خلال خطط و مفاهيم التنظيم وتحديد لكيفية الإتصال بالشباب و إقناعهم.