التحالف العربي : هدنة الأمم المتحدة في اليمن «غير ملزمة»

نفى المتحدث باسم عاصفة التحالف العربي العميد أحمد عسيرى، اليوم السبت، صحة ما جرى تداوله حول التزام جميع الأطراف بالهدنة، مشددًا على أن قوات التحالف غير معنية بهدنة من طرف واحد لأنها سوف تؤدي إلى نتائج عكسية ولن تخدم المواطن اليمني.

وأضاف “عسيري” لصحيفة “الرياض” أن الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن غير ملزمة لقوات التحالف لعدم وجود التزام من الجانب الحوثي.