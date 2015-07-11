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التحالف العربي : هدنة الأمم المتحدة في اليمن «غير ملزمة»

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التحالف العربي : هدنة الأمم المتحدة في اليمن «غير ملزمة» التحالف العربي : هدنة الأمم المتحدة في اليمن «غير ملزمة»

المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد عسيري

نفى المتحدث باسم عاصفة التحالف العربي العميد أحمد عسيرى، اليوم السبت، صحة ما جرى تداوله حول التزام جميع الأطراف بالهدنة، مشددًا على أن قوات التحالف غير معنية بهدنة من طرف واحد لأنها سوف تؤدي إلى نتائج عكسية ولن تخدم المواطن اليمني.

وأضاف “عسيري” لصحيفة “الرياض” أن الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن غير ملزمة لقوات التحالف لعدم وجود التزام من الجانب الحوثي.

 وقال إن الحد الأدنى لتطبيق الهدنة هو وجود التزام واضح من قبل الحوثيين، وأن تكون هناك آلية لتطبيق الهدنة، بوجود مراقبين من الأمم المتحدة على الأرض لرصد التجاوزات وتحميل المسؤولية لمن يرتكب انتهاكات كما حدث فى الهدنة الماضية.

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