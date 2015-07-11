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تقرير.. محادثات بين تشيلسي وفيورنتينا لحل أزمة صلاح وديا

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تقرير.. محادثات بين تشيلسي وفيورنتينا لحل أزمة صلاح وديا تقرير.. محادثات بين تشيلسي وفيورنتينا لحل أزمة صلاح وديا

أفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) المهتم بأخبار سوق انتقالات اللاعبين في الكرة الإيطالية بأن ناديا فيورنتينا وتشيلسي يسعيان للتوصل إلى حل فيما يخص أزمة اللاعب المصري محمد صلاح.

وكان الأخير قد رفض عرضا مقدما من الفيولا من أجل البقاء مع الفريق بعد انتهاء فترة إعارته الشهر الماضي، قبل أن يطلب فيورنتينا تعويضا من فريق صلاح الرئيسي، تشيلسي، مقابل تطور مستوى اللاعب الذي بدا واضحا في مبارياته بالدوري الإيطالي.

إلى جانب تهديده باللجوء إلى الفيفا من أجل حفظ حقوقه في صفقة اللاعب.

وأكد التقرير أن الناديين يسعيان للوصول لحل ودي من أجل المشكلة دون تصعيدها للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن صلاح من المنتظر أن ينضم للمعسكر الإعدادي لفريق تشيلسي من أجل الموسم المقبل حتى يحسم مصيره بشأن الفريق الذي سيرتدي ألوانه.

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