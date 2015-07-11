منسق «تحيا مصر» يطالب بتفعيل مجلس الدفاع الوطني وقانون الإرهاب في أسرع وقت

طالب حسين أبوجاد، منسق عام ائتلاف “تحيا مصر”، بضرورة تفعيل مجلس الدفاع الوطني، وتطبيق قانون الإرهاب في أقرب وقت، وخاصة أنه علي مدار شهر شهدت مصر 3 عمليات إرهابية بدءً باغتيال النائب العام، ثم أحداث سيناء، ثم حادث القنصلية اليوم، وهو ما يتطلب التحرك السريع والفوري اتجاه تلك الأعمال.

وقال حسين أبوجاد، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الجماعة الإرهابية تريد إفشال خطة تنمية مصر التي بدءتها وأقرتها ولم يبقي سوي اتمام الانتخابات البرلمانية والتي تم اتخاذ خطوات جادة فيه، متوقعة إنها تستطيع هزيمة شعب نبذهم وأخرجهم خارج البلاد.

وأضاف حسين أبوجاد، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل كافة القضايا المتعلقة بالإرهاب ومواجهتها بشكل جيد حتي يتم الإنتصار عليه والقضاء عليه تمام وعودة الأمن والأمان لمصر من جديد.

كتب : أحمد سامح