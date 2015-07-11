صحيفة تونسية: إحباط مخطط إرهابى لتفجير جمعية استهلاكية كبرى بأحد الأحياء

أحبطت الوحدات الأمنية التونسية مخططا إرهابيا كان يستهدف "جمعية استهلاكية كبرى" بحي النصر ، أحد الأحياء الراقية بالعاصمــة التونسية.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية فى عددها الصادر اليوم أن من خطط لهذا العمل الإجرامي هي نفس المجموعــة الارهابية التى استهدفت متحف باردو في مارس الماضي، وهي المجموعة نفسها التي خططت للقيام بعملية ارهابية ثانية بسيدي بوسعيد ،ولكن السلطات الامنية أحبطت ذلك المخطط الدموى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "إن هذا الهجوم على الجمعية الاستهلاكية كان سينفذه نفس الارهابي الذي نفذ عملية باردو وقتل خلالها المدعو ياسين العبيدي ، الذي سافر إلى ليبيا أواخر شهر أكتوبر2013 ، حيث تلقى تدريبات شاقة بمعسكر ببنغازي تابع لما يعرف بتنظيم انصار الشريعة بليبيا ،قبل ان يعود متسللا الى تونس.

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