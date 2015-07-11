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إخلاء 500 شخص من مطاعم "هيلتون مكة" بعد حريق مدخنة مطعم

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إخلاء 500 شخص من مطاعم "هيلتون مكة" بعد حريق مدخنة مطعم إخلاء 500 شخص من مطاعم "هيلتون مكة" بعد حريق مدخنة مطعم
قالت وكالة الأنباء أن فرق الدفاع المدنى بمكة أخلت صباح اليوم أكثر من 500 شخص من المتسوّقين ومرتادى المطاعم التى تقع فى فندق "الهيلتون"؛ إثر اندلاع حريق فى مدخنة أحد المطاعم أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدنى الذين شاركوا فى إخماد الحريق.

وأصدرت إدارة الدفاع المدنى بياناً حول الحادث، قال فيه المتحدث باسم الدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان "إن بلاغاً ورد لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة فى تمام الساعة 3:17 دقيقة من صباح اليوم السبت، مفاده نشوب حريق بالدور الثانى بفندق هيلتون الواقع بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة"، لافتاً إلى أنه وفقاً لما ورد لمركز التحكم والتوجيه، تم تحريك فِرَق الإطفاء والإنقاذ والسلالم؛ مدعومة بالآليات المساندة، لموقع الحادث، مع تمرير البلاغ للجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدنى "شرعت فِرَق الإنقاذ فى إخلاء الدور الثانى من العاملين والمتسوقين ومرتادى المطاعم من الزوار والمعتمرين البالغ عددهم 500 شخص؛ حفاظاً على سلامتهم"، مشيراً إلى أن أنظمة الرش الآلى أخمدت الحريق الذى نشب فى مجرى شفط الأدخنة الناجمة من صاج يعمل فى تسخين الوجبات السريعة، وانتقل إلى السقف المستعار؛ مما تسبب فى تصاعد كميات من الأدخنة غطت أجزاء من الدور الثانى، المخصص للمطاعم والمحلات التجارية المعزولة عن الأبراج السكنية بالفندق".

وعن الإصابات قال المتحدث باسم الدفاع المدنى إن الحادث نتج عنه ثلاث إصابات بسيطة جميعها من أفراد الدفاع المدنى والأمن العام، نُقِلوا إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقى العلاج والاطمئنان على صحتهم؛ بينما تُوَاصل فِرَق التحقيق الكشف عن ملابسات الحادث وحصر الأضرار.

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مصر 365

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