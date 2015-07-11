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سامح شكرى يغادر القاهرة للمشاركة فى تشييع جثمان سعود الفيصل

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سامح شكرى يغادر القاهرة للمشاركة فى تشييع جثمان سعود الفيصل سامح شكرى يغادر القاهرة للمشاركة فى تشييع جثمان سعود الفيصل
توجه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى اليوم السبت على رأس وفد إلى جدة فى زيارة للسعودية تستغرق يومين.

ويشارك الوفد المصرى خلال زيارته للسعودية فى مراسم تشييع جثمان الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السابق حيث تقام صلاة الجنازة مساء اليوم السبت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام.

وكان شكرى قد أصدر بيانا أول أمس الخميس جاء فيه : " وزير الخارجية ينعى عميد الدبلوماسية العربية وفقيد الأمة العربية والعالم الإسلامى المغفور له الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق والذى وافته المنية بعد حياة حافلة مليئة بالتفانى والعطاء والعمل المتواصل والمواقف المشرفة فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وتوفى الفيصل فى لوس انجلوس مساء اول امس الخميس عن عمر يناهز 75 عاما.
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مصر 365

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