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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى سقوط قذيفة هاون بمدينة بنغازى

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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى سقوط قذيفة هاون بمدينة بنغازى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين فى سقوط قذيفة هاون بمدينة بنغازى
لقى مواطن ليبى مصرعه وأصيب أثنين آخران، جراء سقوط قذيفة هاون قرب "مصحة المروة"، استهدفت الأحياء السكنية بمدينة بنغازى.

وقال مصدر طبى بمركز بنغازى الطبى اليوم، إن المركز تسلم جثمان المواطن حسن له هويدى، بينما تسلم جريحين أحدهما حالته مستقرة بقسم الطوارئ والآخر حالته حرجة، فأُدخل غرفة العمليات بشكل عاجل.

وتسلم مستشفى الجلاء للجراحة، يوم الأربعاء الماضى، جثامين 16 قتيلاً و52 جريحًا من قوات الجيش، جراء المعارك الضارية التى شهدتها مدينة بنغازى.
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