تأجيل إستشكال وقف فرض الحراسة على «الصيادلة» لـ 25 يوليو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم، تأجيل الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بوقف الاستمرار فى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لجلسة 25 يوليو للمرافعة.

تقدم نقيب الصيادلة باستشكال رقم 1706 لسنة 2015 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين مطالبا بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري رقم 67152 لسنة 68/ق بوقف تنفيذ فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

وكانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة قضت فى دعوى رقم 3368 لسنة 2015 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة فى وقت سابق لسيطرة فصيل معين على اعمال النقابه واهدار مقدراتها