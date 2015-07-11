نقابة الصحفيين: تكسير بعض الألواح الزجاجية للمبنى نتيجة تفجير «الإيطالية»

قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة، إن الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية أدى إلى تكسر بعض الألواح الزجاجية داخل النقابة، ومكتب مشروع العلاج.

وأضاف داوود، أن تفجير، اليوم السبت، أدى الى التكسير بالمبنى لشدته، وقربه نسبيا من موقعها بشارع عبد الخالق ثروت.

وأشار داوود إلى أن المجلس يبحث تشكيل لجان فنية وهندسية لتحديد التلفيات خاصة أن بعض الزخارف الموجودة في واجهة النقابة ثقيلة الوزن ويجب التأكد من سلامتها.

وأوضح أنه من المحتمل أن يتم تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يقام، مساء اليوم، لقسم اليمين للمنضمين لجدول تحت التمرين إضافة إلى الإفطار الجماعي.

أ ش أ