استمرار حبس إخوانى 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

أمرت النيابة العامة بالوادى الجديد بتجديد حبس صالح .ح.ع أحد عناصر الجماعة الإرهابية والذى تم القبض عليه لانتمائه لجماعة محظورة بالمحضر رقم 2409 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وإرساله إلى محكمة الخارجة فى الموعد المقرر للنظر فى الاستئناف المقدم من وكيل المتهم.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن الوادى الجديد، قد تمكنت من ضبط أحد عناصر الجماعة الإرهابية بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والضلوع فى ممارسة أنشطة تهدد السلم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق وإعادة إرساله إلى محكمة الخارجة اليوم السبت للنظر فى قرار استمرار حبسه.