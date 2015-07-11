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قاضى التخابر مع قطر لـ"الدفاع": هذه آخر جلسات فض الأحراز للمتهمين.. طلباتكم

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قاضى التخابر مع قطر لـ"الدفاع": هذه آخر جلسات فض الأحراز للمتهمين.. طلباتكم قاضى التخابر مع قطر لـ"الدفاع": هذه آخر جلسات فض الأحراز للمتهمين.. طلباتكم
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، والخاصة بعرض الأحراز الخاصة بالمتهمين بالقضية، بعد رفعها لتجهيز أحد الأحراز.

واستكملت المحكمة عرض الحرز رقم 1095، وبعرض الهارد ديسك رقم" 2" حيث تعذر عرض الملف الخاص بالهاتف المحمول السامسونج ضمن مضبوطات المتهمة "كريمة الصيرفى"، ليؤكد الخبير أنه يحاول الدخول إلى تلك الملفات، والخاصة ببرنامج الفايبر، وبرنامج "الواتس آب".

وتبين عرض بيانات جهات الاتصال وتبين وجود اسم "أحمد على" المتهم بالقضية برقم هاتفه، ونوه القاضى بأن هذه الجلسة هى آخر جلسات عرض الأحراز الخاصة بالمتهمين، متسائلا عن طلبات هيئة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
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مصر 365

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