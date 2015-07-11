ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الأفيون بالإسكندرية

تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عاطل وبحوزته عدد من لفافات مخدر الأفيون.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام عبد الله ع م 37 سنة عاطل مقيم قرية الزاوية – محافظة أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الأفيون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "18" لفافة لمخدر الأفيون "تزن حوالى 5 كجم" ومبلغ 70 جنيهاً - وهاتف محمول حال تواجده بدائرة قسم المنشية.

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم المنشية وجارى العرض على النيابة.