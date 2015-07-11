أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نور فرحات تعليقًا على «تفجير القنصلية الإيطالية»: لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ

Google+ Print
نور فرحات تعليقًا على «تفجير القنصلية الإيطالية»: لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ نور فرحات تعليقًا على «تفجير القنصلية الإيطالية»: لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ

محمد نور فرحات

علق نور فرحات الفقيه الدستوري، على حادث تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، الذي وقع، صباح اليوم، مؤكداً أنه لا بديل فى ظل الوضع الخطر الذى نعيشه من إعلان حالة الطوارئ.

وقال فرحات، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، “رأييى الخاص أنه فى ظل خطورة الوضع الأمنى فى واستشراء الإرهاب دعونا لا نضيع الوقت فى مناقشة نصوص قانون الإرهاب ومدى دستوريتها والتفاوض مع نقابة الصحفيين و(الرغي) فى وسائل الإعلام … لا بديل فى ظل الوضع الخطر الذى نعيشه من إعلان حالة الطوارئ (هكذا فعلت تونس دون تردد)”.

وأشار الفقيه الدستور إلي أن “المادة ١٥٤ من الدستور تنص على الآتي: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء (حالة الطوارئ)، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه … وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه… وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس … واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له … ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

وأضاف فرحات: “قد يعترض البعض بأنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا لمدة واحدة آخرى … ولكن وجود فاصل زمنى بين مدة وآخرى لا يعد مداً بل إعلانًا جديداً … أعلم أن هذا تفسير متشدد ولكن يمكن استفتاء الشعب عليه عملاً بالمادة ١٥٧ من الدستور أو أخذ رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع”.

واختتم: “بلدنا يسقط فيها الشهداء كل يوم وتنفجر فى جنباتها السيارات المفخخة ووزير العدل والعدالة الانتقالية مشغولان بمناقشة قانون الإرهاب وتقييد حرية الصحافة … لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ الآن وفورا فالوطن فى خطر”.

يذكر أنه وقع انفجاراً ضخمًا، صباح اليوم، بمحيط مبنى القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بوسط القاهرة، أدى إلي تدمير جزء من مبنى القنصلية، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر