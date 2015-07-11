أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مستشفى الهلال: الطفل حمزة مصاب بارتجاج فى المخ وحالته مستقرة

Google+ Print
مستشفى الهلال: الطفل حمزة مصاب بارتجاج فى المخ وحالته مستقرة مستشفى الهلال: الطفل حمزة مصاب بارتجاج فى المخ وحالته مستقرة
أكد جمال مصيلحى، مدير العلاقات العامة بمستشفى الهلال، أن حالة الطفل حمزة رجب، الذى أصيب فى انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف، شبه مستقرة، وأن التشخيص الأولى اشتباه فى الارتجاج فى المخ، وأنه ليس فى غيبوبة ويعى ما حوله.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمستشفى الهلال، فى تصريحات لليوم السابع، أنه تعذر على النيابة العامة الاستماع إلى أقواله.
>

-النيابة تأمر بتفريغ كاميرات القنصلية الإيطالية وتشكل لجنة لحصر الخسائر
>

-إعادة فتح شارع الجلاء أمام السيارات بعد معاينة انفجار القنصلية الإيطالية
>

-معاينة النيابة تؤكد: سيارة مفخخة وراء انفجار محيط القنصلية الإيطالية
>

-محلب يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة تداعيات انفجار القنصلية الإيطالية
>

-نيويورك تايمز: تفجير القنصلية مؤشر على تصعيد المسلحين لأساليبهم
>

-شقيق الطفل المصاب فى تفجير قنصلية إيطاليا: أخى فى غيبوبة كاملة
>

-الخارجية بعد تفجير قنصلية إيطاليا: قادرون على تأمين البعثات الدبلوماسية
>

-وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره
>

-محلب يتفقد موقع انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط القاهرة
>

-"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية
>

-بالفيديو.. وزير الداخلية يصل موقع انفجار القنصلية الإيطالية لتفقد الأوضاع الأمنية
>

-الصحة: احتجاز طفل بالعناية المركزة وخروج مصابى حادث القنصلية الإيطالية
>

-رويترز: انفجار القنصلية يزيد من إمكانية فتح المتشددين لجبهة جديدة ضد الأجانب
>

-"القابضة للمياه" ترسل 3 شفاطات لسحب المياه من أمام السفارة الإيطالية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري