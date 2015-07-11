مستشفى الهلال: الطفل حمزة مصاب بارتجاج فى المخ وحالته مستقرة

وأضاف مدير العلاقات العامة بمستشفى الهلال، فى تصريحات لليوم السابع، أنه تعذر على النيابة العامة الاستماع إلى أقواله.
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-النيابة تأمر بتفريغ كاميرات القنصلية الإيطالية وتشكل لجنة لحصر الخسائر
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-إعادة فتح شارع الجلاء أمام السيارات بعد معاينة انفجار القنصلية الإيطالية
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-معاينة النيابة تؤكد: سيارة مفخخة وراء انفجار محيط القنصلية الإيطالية
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-محلب يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة تداعيات انفجار القنصلية الإيطالية
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-نيويورك تايمز: تفجير القنصلية مؤشر على تصعيد المسلحين لأساليبهم
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-شقيق الطفل المصاب فى تفجير قنصلية إيطاليا: أخى فى غيبوبة كاملة
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-الخارجية بعد تفجير قنصلية إيطاليا: قادرون على تأمين البعثات الدبلوماسية
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-وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره
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-محلب يتفقد موقع انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط القاهرة
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-"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية
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-بالفيديو.. وزير الداخلية يصل موقع انفجار القنصلية الإيطالية لتفقد الأوضاع الأمنية
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-الصحة: احتجاز طفل بالعناية المركزة وخروج مصابى حادث القنصلية الإيطالية
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-رويترز: انفجار القنصلية يزيد من إمكانية فتح المتشددين لجبهة جديدة ضد الأجانب
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-"القابضة للمياه" ترسل 3 شفاطات لسحب المياه من أمام السفارة الإيطالية
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