مستشفى الهلال: الطفل حمزة مصاب بارتجاج فى المخ وحالته مستقرة

أكد جمال مصيلحى، مدير العلاقات العامة بمستشفى الهلال، أن حالة الطفل حمزة رجب، الذى أصيب فى انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف، شبه مستقرة، وأن التشخيص الأولى اشتباه فى الارتجاج فى المخ، وأنه ليس فى غيبوبة ويعى ما حوله.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمستشفى الهلال، فى تصريحات لليوم السابع، أنه تعذر على النيابة العامة الاستماع إلى أقواله.

>

-النيابة تأمر بتفريغ كاميرات القنصلية الإيطالية وتشكل لجنة لحصر الخسائر

>

-إعادة فتح شارع الجلاء أمام السيارات بعد معاينة انفجار القنصلية الإيطالية

>

-معاينة النيابة تؤكد: سيارة مفخخة وراء انفجار محيط القنصلية الإيطالية

>

-محلب يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة تداعيات انفجار القنصلية الإيطالية

>

-نيويورك تايمز: تفجير القنصلية مؤشر على تصعيد المسلحين لأساليبهم

>

-شقيق الطفل المصاب فى تفجير قنصلية إيطاليا: أخى فى غيبوبة كاملة

>

-الخارجية بعد تفجير قنصلية إيطاليا: قادرون على تأمين البعثات الدبلوماسية

>

-وزير الخارجية لنظيره الإيطالى: عازمون على اجتثاث الإرهاب من جذوره

>

-محلب يتفقد موقع انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط القاهرة

>

-"المرور" تغلق جميع الطرق المؤدية لمبنى القنصلية الإيطالية

>

-بالفيديو.. وزير الداخلية يصل موقع انفجار القنصلية الإيطالية لتفقد الأوضاع الأمنية

>

-الصحة: احتجاز طفل بالعناية المركزة وخروج مصابى حادث القنصلية الإيطالية

>

-رويترز: انفجار القنصلية يزيد من إمكانية فتح المتشددين لجبهة جديدة ضد الأجانب

>

-"القابضة للمياه" ترسل 3 شفاطات لسحب المياه من أمام السفارة الإيطالية

>

>