بالصور.. «شكري» يلتقي وفد لجنة متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية

التقي سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم، مع وفد لجنة المتابعة المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر القاهرة – ٢ للمعارضة السورية، حيث أكد شكري علي أهمية الإنجاز الذي حققه مؤتمر القاهرة الثاني وما أسفر عنه من التوصل إلي وثيقة القاهرة سواء خريطة الطريق او الميثاق الصادر عن فصائل المعارضة السورية، مشددا علي أهمية مواصلة العمل علي تنفيذ مقررات اجتماع القاهرة الثاني التي تمثل تطورا هاما علي صعيد توحيد رؤي ومواقف المعارضة السورية في إطار دفع الحل السياسي وفقا لمقررات جنيف-١.

> وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان وفد لجنة المتابعة من المعارضة السورية قدم الشكر لمصر علي دعمها الكامل للمعارضة السورية من خلال استضافتها لفصائل المعارضة السورية في مؤتمر القاهرة ١ و٢ وما تمخض عنه مؤتمر القاهرة ٢ من نتائج ومقررات أضحت محل اهتمام كبير من العالم ووسائل الاعلام الأجنبية، واشاد الوفد بالدور الهام الذي تقوم به مصر لانجاح الموتمر وخروجه بالنتائج الهامة وتقديم الدعم من جانب مصر لتدعيم فرص الحل السياسي. أضاف المتحدث ان وفد المعارضة السورية أكد علي الأهمية الكبيرة لتعافي الدور الإقليمي المصري واستعادة حيويته في الفترة الأخيرة بما بمثل رصيدا كبيرا للأمة العربية وللشعب السوري لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها والحفاظ علي ما تبقي من سوريا ووحدة أراضيها.

وقال عبد العاطي ان وفد لجنة المتابعة السوري عرض للأنشطة التي قامت بها اللجنة مُنْذ انعقاد مؤتمر القاهرة -٢ بهدف العمل علي سرعة تنفيذ مقررات المؤتمر والتغير الإيجابي الذي طرأ علي مواقف الكثير من الدول الكبري تجاه المؤتمر ، ونوه الوفد بتنفيذ خطة إعلامية للترويج لمقررات الموتمر ونشر وشرح الوثائق التي تمخض عنها اجتماع القاهرة- ٢، فضلا عن التواصل السياسي الذي تقوم به اللجنة مع مختلف دول العالم مما أدي الي مباركة عدد كبير من هذه الدول لمخرجات مؤتمر القاهرة بَعد شرحها بشكل مفصل. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي استمرار العمل المشترك للاسراع بتنفيذ مقررات القاهرة-٢ لوقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي تعكس تنوعه.

وأوضح المتحدث ان الوزير شكري أكد في نهاية اللقاء علي الأهمية البالغة للحفاظ علي الدولة السورية وبقاء مؤسساتها واستمراريتها وضرورة مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية واطماع بعض الأطراف الخارجية في سوربا واهمية التعامل معها، مشددا علي أهميّة تفعيل عمل لجنة المتابعة السورية التي تمثل كافة فصائل المعارضة الوطنية السورية في الداخل والخارج.