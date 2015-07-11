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الزمالك يهاجم أورولاند بالثلاثي «عبد الملك وباسم والحاوي»

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الزمالك يهاجم أورولاند بالثلاثي «عبد الملك وباسم والحاوي» الزمالك يهاجم أورولاند بالثلاثي «عبد الملك وباسم والحاوي»

أحمد عيد عبد الملك وأيمن حفني

أعلن البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة أورلاندو بطل جنوب أفريقيا، عصر اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية. ويحرس مرمى الزمالك في المباراة  أحمد الشناوي، فيما يلعب على جبر ومحمد كوفى قلبى دفاع،  وأحمد سمير ظهير أيسر، وحمادة طلبة  ظهير أيمن، وإبراهيم صلاح  وأحمد توفيق ومعروف يوسف في وسط الملعب.

ويهاجم الزمالك فريق اورولاندو بالثلاثي أحمد عيد عبد الملك وأيمن حفنى وباسم مرسي.

وينضم إلى دكة بدلاء الزمالك كل من: محمد أبو جبل وإسلام جمال وطارق حامد ومصطفى فتحى ومحمد شعبان وخالد قمر وعبد الله سيسيه.


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