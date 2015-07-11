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ماركا: انتهت.. كاسياس إلى بورتو

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ماركا: انتهت.. كاسياس إلى بورتو ماركا: انتهت.. كاسياس إلى بورتو

أكدت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن حارس مرمى فريق ريال مدريد، إيكر كاسياس، قد أنهى الاتفاق على الانضمام لفريق بورتو البرتغالي.

فبعد مفاوضات أخذت الكثر من الوقت من كلا الجانبين، توصل الحارس الدولي المخضرم لاتفاق مع إدراة النادي الملكي يرحل بموجبه إلى الفريق البرتغالي خلال الأيام المقبلة.

وكانت نقطة الخلاف الأبرز في مفاوضات الناديين حول كاسياس، هو من سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الذي سينتقص منه الكثير بسبب الضرائب في البرتغال.

فتوصل الطرفان لاتفاق يقضي بدفع ريال مدريد 12.5 مليونا، ودفع بورتو 10 ملايين يورو للاعب الذي سيوقع لمدة موسمين مع الأخير قد يمتدا لموسم ثالث.

ورفض كاسياس أن تقام له حفلة وداعية من قبل إدارة ريال مدريد، وسيعقد مؤتمرا صحفيا السبت من أجل توديع الجماهير.

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