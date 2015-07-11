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ألمانيا تلاقي إنجلترا وإيطاليا وديا ضمن استعداداتها لليورو

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ألمانيا تلاقي إنجلترا وإيطاليا وديا ضمن استعداداتها لليورو ألمانيا تلاقي إنجلترا وإيطاليا وديا ضمن استعداداتها لليورو

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مبارايتن قويتين سيخوضهما الأول أمام إنجلترا وإيطاليا في إطار استعداداته لبطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا.

وستلعب ألمانيا على أرضها مباراتين أمام إنجلترا وإيطاليا، حيث ستلاقي الأولى يوم 26 مارس 2016، وبعدها بثلاثية أيام تصطدم بالثانية.

وقال مدير المنتخب ونجم الفريق السابق أوليفر بيرهوف:"هذه هي المباريات التي ينتظرها الجميع، كان من المهم بالنسبة لنا أن نستغل هذا الوقت كي نخوض مباريات ودية أمام فرق كبيرة".

ويحتل بطل العالم حاليا المركز الثاني في مجموعته بتصفيات المسابقة برصيد 13 نقطة خلف بولندا (14)، وسيلاقي الأخيرة على ملعبه يوم 4 سبتمبر المقبل قبل التوجه لإسكتلاندا لمواجهة منتخبها بعد 3 أيام.

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