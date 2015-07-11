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رئيس برشلونة الأسبق: ميسي سيشعر بالراحة أكثر معي

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رئيس برشلونة الأسبق: ميسي سيشعر بالراحة أكثر معي رئيس برشلونة الأسبق: ميسي سيشعر بالراحة أكثر معي

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسبق أن نجم الفريق ليونيل ميسي سيشعر بالاطمئنان أكثر معه إذا عاد مرة أخرى لقيادة القلعة الكاتالونية.

وقال لابورتا الذي ترأس النادي خلال موسمه الأول مع جوارديولا (2008-2009)، الذي حقق فيه السداسية التاريخية، لقناة (تي في 3) الإسبانية:"الموسم الماضي كثر الحديث عن بيع ميسي، لكن مع وجودي بالنادي، سيشعر أكثر بالراحة".

وأضاف "جوسيب بارتوميو رئيس النادي الحالي وسلفه ساندرو روسيل، مثل هؤلاء الأشخاص يمنعون هذه البلد من التقدم للأمام".

ويستعد لابورتا لدخول انتخابات النادي التي ستجرى في الأيام القليلة المقبلة.

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