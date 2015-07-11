مياه الصرف تغرق باكوس بالإسكندرية.. والمحافظة: مشروع جديد لحل المشكلة

تقدم عدد من أهالى منطقة باكوس بشكوى إلى محافظة الإسكندرية، بوجود طفح بالصرف الصحى بالمنطقة وغرق شارع مصطفى كامل من نقطة باكوس وحتى مساكن شدس بمياه الصرف، حيث قام العميد محمد عابدين معاون المحافظ للمرافق بالذهاب إلى الموقع لاستطلاع الأمر، وتم على الفور مخاطبة المسئول بشركة الصرف الصحى والحى للعمل على حل المشكلة، وتم إرسال 2 سيارة لشفط المياه وتكليف إدارة أشغال الطريق بحى شرق بإزالة إشغالات الطريق بشارع مسلم بن الوليد للسماح لسيارة النافورى بالدخول للتطهير وشفط المياه من أمام نقطة باكوس وتطهير الشنايش وفتح المطابق.

من جانبه، أكد اللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم توجيه 3 عربات شفط يوميا لمنطقة باكوس لتدارك المشكلة، وذلك نظرا لزيادة الضغط على شبكة الصرف بالمنطقة فى نفس التوقيت، وهو قبل وبعد الإفطار، وذلك إلى أن يتم البدء فى العمل بمشروع الصرف الصحى بالمنطقة بعد العيد لحل المشكلة نهائيا، حيث سيتم تنفيذ وصلة بطول 70مترا عقب العيد مباشرة لحل المشكلة.