ضبط موظف بحوزته 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط موظف بحوزته عدد كبير من صواريخ الألعاب النارية بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط شخص يدعى "أشرف.س" 45 سنة موظف من بندر المنيا وبحوزته 5 آلاف صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1835 إدارى قسم المنيا، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن اليوم من ضبط 9 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية عبارة عن سلاحين "آلى" ومسدس و6 فرد محلى الصنع.