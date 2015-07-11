أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصيام برىء من الإمساك.. اعرف الأسباب وتجنبها

Google+ Print
الصيام برىء من الإمساك.. اعرف الأسباب وتجنبها الصيام برىء من الإمساك.. اعرف الأسباب وتجنبها
يعانى أغلب الصائمين مع نهايات شهر رمضان من إمساك شديد، ويعتقد البعض خطأً أن الصيام كان سببًا فى هذه الحالة، إلا أن الكثير من العادات والممارسات الخاطئة كانت هى السبب الأوحد فى الإصابة بهذه الحالة خلال الشهر الكريم.

الدكتور محمد رؤوف أخصائى الباطنة، أكد أن الصيام برىء من الإمساك، لأنه مشكلة تقابل عددا كبيرا من الصائمين خلال شهر الصيام، نتيجة ممارساتهم الخاطئة وغير الصحية التى يمارسونها خلال هذا الشهر بشكل خاص.

وأوضح رؤوف أن الإمساك حالة من تيبس البراز نتيجة نقص سوائل الجسم بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العادات غير الصحية، التى تجعل من الإمساك حليفا للصائم أثناء الشهر الفضيل، منها:

- إضافة التوابل الحارة لكل أنواع الطعام خلال رمضان، وهى عادة تسبب صعوبات الإخراج بشكل عام.
>- تناول الكثير من الطرشى.
>- ضعف تناول المياه وتوزيعها على عدد ساعات الإفطار، وهو ما يساعد على تيببس البراز ومشكلات إخراج أخرى نتيجة جفاف الجسم كليًا.
>- قلة تناول السوائل بدون سكر، وبالأخص المشروبات الساخنة والتركيز على الباردة فقط.
>- الاهتمام بتناول الطعام الدسم والبروتين وإهمال تناول السلطات والخضروات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365