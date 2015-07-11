الصيام برىء من الإمساك.. اعرف الأسباب وتجنبها

يعانى أغلب الصائمين مع نهايات شهر رمضان من إمساك شديد، ويعتقد البعض خطأً أن الصيام كان سببًا فى هذه الحالة، إلا أن الكثير من العادات والممارسات الخاطئة كانت هى السبب الأوحد فى الإصابة بهذه الحالة خلال الشهر الكريم.

الدكتور محمد رؤوف أخصائى الباطنة، أكد أن الصيام برىء من الإمساك، لأنه مشكلة تقابل عددا كبيرا من الصائمين خلال شهر الصيام، نتيجة ممارساتهم الخاطئة وغير الصحية التى يمارسونها خلال هذا الشهر بشكل خاص.

وأوضح رؤوف أن الإمساك حالة من تيبس البراز نتيجة نقص سوائل الجسم بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العادات غير الصحية، التى تجعل من الإمساك حليفا للصائم أثناء الشهر الفضيل، منها:

- إضافة التوابل الحارة لكل أنواع الطعام خلال رمضان، وهى عادة تسبب صعوبات الإخراج بشكل عام.

>- تناول الكثير من الطرشى.

>- ضعف تناول المياه وتوزيعها على عدد ساعات الإفطار، وهو ما يساعد على تيببس البراز ومشكلات إخراج أخرى نتيجة جفاف الجسم كليًا.

>- قلة تناول السوائل بدون سكر، وبالأخص المشروبات الساخنة والتركيز على الباردة فقط.

>- الاهتمام بتناول الطعام الدسم والبروتين وإهمال تناول السلطات والخضروات.

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