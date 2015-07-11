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وصول 4500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

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وصول 4500 طن بوتاجاز لموانىء السويس وصول 4500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

صورة أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ،  ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد، وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستعد ميناء الادبية،  اليوم لاستقبال السفينة بوسيدانا و على متنها 1088طن هياكل معدنية و الواح صاج قادمة من العقبة و السفينة الحاجة زينب قادمة من الصومال لشحن 8300 طن دقيق و مكرونة كما يغادر الميناء السفينة بورسعيد و على متنها 12 الف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة .

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة امانة و على متنها 1995 راكب و 353 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 99 شاحنة و 145 سيارة و87 راكب .

ويشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض و على متنها 938 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 108 سيارة قادمة من ضبا .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 875 راكب و 89 سيارة ملاكى و 3 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 26 شاحنة و 8 سيارة ملاكى تصدير و السفينة سينا و على متنها 160 راكب و 13 شاحنة و 31 سيارة ملاكى .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى للسفينة نيوتاليس و على 109 سائح الى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية،  كما شهد الميناء بالامس استقبال اليخت ويرل و يند و على متنها 22 سائح و اليخت مسترال و على متنه 18 سائح قادمان من الغردقة و اليخت ليت هوك قادم من جدة.

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