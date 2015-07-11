الداخلية: انفجار «القنصلية الإيطالية» وقع نتيجة زرع عبوة متفجرة داخل إحدى السيارات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن انفجار مبنى القنصلية الإيطالية بوسط البلد، وقع نتيجة قيام مجهولين بزرع عبوة متفجرة داخل إحدى السيارات بشارع ظهر الجمال.

وأشار المتحدث باسم الداخلية، في بيان، أنه بتاريخ 11 يوليو الجاري فى حوالى الساعة 6,30 صباحًا، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع انفجار بوسط المدينة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والمعمل الجنائي، حيث أسفر الحادث عن وقوع تلفيات بمبنى القنصلية الإيطالية وسورها الخارجى وبعض التصدعات ببعض المبانى بمحيط الانفجار.

وأضاف البيان أنه قد وقع الانفجار نتيجة قيام مجهولين بزرع عبوة متفجرة داخل إحدى السيارات بشارع ظهر الجمال، مما أسفر عن وفاة مواطن تصادف مروره وإصابة ثمانية مواطنين تلقى سبعة منهم العلاج وخرجوا من المستشفى .

وتابع البيان أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قد وجه، أثناء تفقده لموقع الحادث بتشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وأكد أن هذا الحادث لن يثنى رجال الشرطة عن مواصلة جهودهم وتضحياتهم لتحقيق أمن الوطن.