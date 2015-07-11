محلب يتفقد موقع انفجار القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط القاهرة

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث تفجير القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، بحسب قناة النيل للأخبار.

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه زار مكان حادث تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، بعد التفجيرالإرهابى.

وأكد المحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون على قناة "أون تى فى"، أنه تم قطع المرافق والكهرباء عن محيط الانفجار، لافتًا إلى أن هناك لجنة هندسية تعاين مكان الحادث.

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